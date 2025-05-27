شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يستعرض ترتيبات سفرية أمريكا المونديالية والان مع تفاصيل الخبر

استعرض مجلس إدارة النادي الاهلي في اجتماعه الذي عقد اليوم الترتيبات الخاصة بسفر فريق الكرة لأمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية ومعسكر الاعداد المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق بين شركة الأهلي لكرة القدم مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضى الحاصلة علي الحقوق الخاصة بالمعسكر.

وتغادر بعثة الأهلي لأمريكا في الرابع من يونيو المقبل .

يستعد النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس في معسكره المغلق لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أشرف داري، أكرم توفيق، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال عبدالواحد، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار، وسام ابوعلي.