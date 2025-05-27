شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يستعين بسيراميكا لاستكشاف الحدود قبل مواجهة الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

استعان ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، بالمباريات السابقة لفريق حرس الحدود في الدوري، وآخرها مواجهة سيراميكا في الجولة الماضية بالدوري، والتي انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الحدود قبل مواجهة الدوري.

ويلتقى المصري مع حرس الحدود في الثامنة مساء غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

واستعاد المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز السادس بجدول الترتيب.

من ناحية أخرى، تنتهى علاقة الثنائي، الجزائري عبد الرحيم دغموم والتونسي فخر الدين بن يوسف، لاعبا النادي المصري، مع الفريق البورسعيدي، بعد خوض مباراة الفريق المقبلة بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود، وذلك بانتهاء عقديهما مع النادي دون تجديد حتى الآن.

وتجمدت مفاوضات المصري لتجديد عقد اللاعبين، بسبب أزمة الإدارة بعد استقالة رئيس النادي لظروف صحية، ونجح النادي المصري في استعادة الانتصارات بالجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي جمعت بين فريقي المصري والبنك الأهلي، وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف نظيف.