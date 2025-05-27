شكرا لقرائتكم خبر عن غياب شيكابالا وتأخر التدريبات ساعتين أبرز ملامح المران الأول للزمالك فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل القباني، مدير الكرة بنادى الزمالك، أن جميع اللاعبين حضروا مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بصورة طبيعية، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح القبانى أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق هو اللاعب الوحيد الذي حصل على إذن الجهاز الفني لخوض تدريبات منفردة في النادي بسبب ظروف أسرية، لاسيما وأنه تم تأجيل موعد التدريب من السادسة مساءً وحتى الثامنة، بسبب انشغال الملعب بخوض فريق سيراميكا لتدريباته.

وشدد وائل القباني على أنه تم إخطار اللاعبين منذ الساعة الثالثة عصراً بتغيير موعد التدريب بعد الحصول على موافقات ملعب الدفاع الجوي، وشدد على التزام الجميع بالتواجد في تدريب اليوم خلال الموعد المحدد له.

وأضاف مدير الكرة أن المعنويات مرتفعة لدى اللاعبين، وهناك جدية وإصرار من اللاعبين استعداداً للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد خوض مباراتي فاركو في الدوري وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.