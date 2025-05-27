شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر الدخول فى معسكر مغلق لمدة يومين قبل نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل القباني، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن قرار الجهاز الفني بالانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر بيومين وتحديداً منذ يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو المقبل حتى يوم المباراة الموافق الخميس 5 يونيو.

وأضاف مدير الكرة أن الجهازين الفني والإداري يقومان بترتيب جدول تدريبات ومعسكرات الفريق بالشكل الأمثل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، خوض التدريبات غداً الأربعاء على فترتين، على أن يخوض الفريق الفترة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحاً، على أن تكون الفترة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءً.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق قرر نقل التدريبات الجماعية إلى الملعب الفرعي باستاد لدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء، استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.