شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه فاركو بدون 10 لاعبين في ليلة التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس في معسكره المغلق لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أشرف داري، أكرم توفيق، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال عبدالواحد، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار، وسام ابوعلي.

و قرر النحاس استبعاد رامي ربيعة، يحيى عطية الله، حمزة علاء، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، سمير محمد، حمزة عبدالكريم، كريم الدبيس، محمد عبدالله ، رضا سليم .

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط ألا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف.