شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية فى المصري لحسم المربع الذهبي فى مواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

عقد ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق، على هامش الاستعداد لمواجهة حرس الحدود الأخيرة في الدوري، والتي من المقرر أن تحسم الضلع الرابع في المربع الذهبي بجدول ترتيب المسابقة.

ويلتقي المصري مع حرس الحدود في الثامنة مساء غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

وشدد ميمي عبد الرازق على أهمية الفوز في اللقاء المرتقب وعدم الاستهانة بحرس الحدود، وذلك لتأكيد حسم الفريق للمركز الرابع وحجز التأشيرة الثانية للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، دون انتظار نتائج المنافسين.

واستعاد المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز السادس بجدول الترتيب، بعد المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الماضية وانتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

من ناحية أخرى، تنتهي علاقة الثنائي، الجزائري عبد الرحيم دغموم والتونسي فخر الدين بن يوسف، لاعبا النادي المصري، مع الفريق البورسعيدي، بعد خوض مباراة الفريق المقبلة بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود، وذلك بانتهاء عقديهما مع النادي دون تجديد حتى الآن.

وتجمدت مفاوضات المصري لتجديد عقد اللاعبين، بسبب أزمة الإدارة بعد استقالة رئيس النادي لظروف صحية،ونجح النادي المصري في استعادة الانتصارات بالجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي جمعت بين فريقي المصري والبنك الأهلي، وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف نظيف.