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الامارات | النصر يحتفظ بـ «كأس الإمارات» لكرة السلة

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جوني جبور – كلباء 0 تبليغ

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  • الامارات | النصر يحتفظ بـ «كأس الإمارات» لكرة السلة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق نادي النصر بطلاً لـ «كأس الإمارات» لكرة السلة للعام الثاني على التوالي، بفوزه على شباب الأهلي بنتيجة (78-71)، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على صالة نادي كلباء.

وجاءت المباراة متقاربة المستوى، بعد أن انهى النصر الربع الأول متقدماً بواقع (18-16)، إلا أن الرد جاء قوياً من شباب الأهلي بإنهاء الشوط الأول متفوقاً بنتيجة (41-36) بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (25-18).
واستطاع النصر سريعاً العودة بالنتيجة وحسم المباراة لصالحه بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربعين الثالث والرابع بواقع (25-19 و17-11).

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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