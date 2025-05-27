شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عزت: فخور بتدريب فريق الكرة النسائية بالزمالك وهدفى تحقيق طموح النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد عزت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، عن سعادته وفخره بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وقال محمد عزت في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن نادي الزمالك قلعة كبيرة ومليئة بالنجوم، وجئت للعمل لتحقيق طموحات النادي في هذا الملف.

وأكد المدير الفني أنه يسعى لمواصلة العمل المتميز الذي بدأ الموسم الماضي في أول ظهور لفريق الزمالك في مسابقات الكرة النسائية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الموضوعة تهدف إلى المنافسة على مسابقة الدوري الممتاز والفوز بها، بالإضافة إلى كأس مصر، بجانب مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف محمد عزت أن العمل خلال الفترة المقبلة سيتمثل في الحفاظ على قوام الفريق، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبات أجانب على مستوى متميز.

واختتم المدير الفني لفريق الكرة النسائية تصريحاته قائلاً: "سنبدأ العمل وتجمع الفريق بعد إجازة عيد الأضحى، وبعدها ستنطلق فترة الإعداد للموسم الجديد".