شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت:لم نتفاوض مع المهدي سليمان حارس الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي مودرن سبورت عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد أو ضم المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث أوضح المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن النادي لم يتعاقد مع المهدي سليمان وأي صفقة سيتم التعاقد معها في الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر منصات النادي الرسمية.

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيره طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في ختام مباريات المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 25 نقطة.