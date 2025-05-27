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مودرن سبورت:لم نتفاوض مع المهدي سليمان حارس الاتحاد

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مودرن سبورت:لم نتفاوض مع المهدي سليمان حارس الاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي مودرن سبورت عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد أو ضم المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث أوضح المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن النادي لم يتعاقد مع المهدي سليمان وأي صفقة سيتم التعاقد معها في الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر منصات النادي الرسمية.

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيره طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في ختام مباريات المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد جهاز .

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 25 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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