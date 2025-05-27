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الزميل حسن السعدني يتسلم جائزة "شروق شيمي" للصحافة الرياضية

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القاهرة - سامية سيد - في أجواء احتفالية ، تسلَّم الزميل حسن السعدني، الصحفي الرياضي بجريدة الخليج 365، الجائزة التشجيعية الثانية في مسابقة "شروق شيمي" لأفضل الأعمال الصحفية الرياضية لعام 2024، وذلك خلال الحفل الكبير الذي أقيم مساء الثلاثاء في قاعة الأستاذ محمد حسنين هيكل بمؤسسة الأهرام.

وشهد الحفل حضورًا مميزًا لعدد من الشخصيات الإعلامية والصحفية البارزة، يتقدمهم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد سلماوي الكاتب الصحفي الكبير ومؤسس صحيفة الأهرام إبدو، ودكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين، وفؤاد منصور ومحمود صبري وخالد عبد المنعم أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وعمر الأيوبي مدير قطاع بـاليوم السابع، بالإضافة إلى أسرة الصحفية الراحلة شروق شيمي، وجمع كبير من الصحفيين والمهتمين بالشأن الرياضي.

حسن السعدنى 1
حسن السعدنى

وقد نال السعدني الجائزة عن تحقيقه الاستقصائي المميز بعنوان: "كازينو كرة القدم.. المراهنات في مصر سرطان يغزو المقاهي والبيوت.. جرائم قتل وسرقة فاتورة الإفلاس.. فوضى القيود تخلق 10 ملايين مراهن.. الأندية تصرخ وكاف يتهرب والأطفال ضحية.. ولوائح فيفا عاجزة أمام الثراء الأسود"، والذي حظي بإشادة واسعة من لجنة التحكيم بفضل دقته، ومهنيته العالية، وجرأته في طرح قضايا مسكوت عنها تمسّ الشارع الرياضي المصري.

السعدنى يتسلم الجائزة من سلماوى
حسن السعدنى يتسلم الجائزة من سلماوى

 

وأكدت اللجنة أن هذه الجائزة، التي تحمل اسم الصحفية الراحلة شروق شيمي – رمز التميّز في الصحافة الرياضية الناطقة بالفرنسية – تأتي تكريمًا للأعمال التي تمزج بين الاحتراف، والابتكار، والطرح الموضوعي الذي يواكب اهتمامات الجمهور.

2حسن السعدنى والبلشى
حسن السعدنى وخالد البلشى

 

وتُعد هذه الدورة الأولى من الجائزة السنوية، التي أطلقتها الأهرام إبدو بالتعاون مع نقابة الصحفيين، دعمًا للطاقات الواعدة في الصحافة الرياضية، وتحفيزًا للمزيد من الإبداع والتميّز في هذا المجال الحيوي.

السعدنى وثابت وخلف الله وثابت
السعدنى وثابت وخلف الله وثابت والأيوبى 

 

حسن السعدنى وأسرته
حسن السعدنى وأسرته

 

البلشى وخليفة والسعدنى
البلشى وخليفة والسعدنى
حسن السعدنى وسلماوى فى حفل جائزة شروق شيمى
حسن السعدنى وسلماوى فى حفل جائزة شروق شيمى

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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