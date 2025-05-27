الزميل حسن السعدني يتسلم جائزة "شروق شيمي" للصحافة الرياضية

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القاهرة - سامية سيد - في أجواء احتفالية ، تسلَّم الزميل حسن السعدني، الصحفي الرياضي بجريدة الخليج 365، الجائزة التشجيعية الثانية في مسابقة "شروق شيمي" لأفضل الأعمال الصحفية الرياضية لعام 2024، وذلك خلال الحفل الكبير الذي أقيم مساء الثلاثاء في قاعة الأستاذ محمد حسنين هيكل بمؤسسة الأهرام.

وشهد الحفل حضورًا مميزًا لعدد من الشخصيات الإعلامية والصحفية البارزة، يتقدمهم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد سلماوي الكاتب الصحفي الكبير ومؤسس صحيفة الأهرام إبدو، ودكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين، وفؤاد منصور ومحمود صبري وخالد عبد المنعم أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وعمر الأيوبي مدير قطاع الرياضة بـاليوم السابع، بالإضافة إلى أسرة الصحفية الراحلة شروق شيمي، وجمع كبير من الصحفيين والمهتمين بالشأن الرياضي.



حسن السعدنى

وقد نال السعدني الجائزة عن تحقيقه الاستقصائي المميز بعنوان: "كازينو كرة القدم.. المراهنات في مصر سرطان يغزو المقاهي والبيوت.. جرائم قتل وسرقة فاتورة الإفلاس.. فوضى القيود تخلق 10 ملايين مراهن.. الأندية تصرخ وكاف يتهرب والأطفال ضحية.. ولوائح فيفا عاجزة أمام الثراء الأسود"، والذي حظي بإشادة واسعة من لجنة التحكيم بفضل دقته، ومهنيته العالية، وجرأته في طرح قضايا مسكوت عنها تمسّ الشارع الرياضي المصري.



حسن السعدنى يتسلم الجائزة من سلماوى

وأكدت اللجنة أن هذه الجائزة، التي تحمل اسم الصحفية الراحلة شروق شيمي – رمز التميّز في الصحافة الرياضية الناطقة بالفرنسية – تأتي تكريمًا للأعمال التي تمزج بين الاحتراف، والابتكار، والطرح الموضوعي الذي يواكب اهتمامات الجمهور.



حسن السعدنى وخالد البلشى

وتُعد هذه الدورة الأولى من الجائزة السنوية، التي أطلقتها الأهرام إبدو بالتعاون مع نقابة الصحفيين، دعمًا للطاقات الواعدة في الصحافة الرياضية، وتحفيزًا للمزيد من الإبداع والتميّز في هذا المجال الحيوي.



السعدنى وثابت وخلف الله وثابت والأيوبى



حسن السعدنى وأسرته



البلشى وخليفة والسعدنى