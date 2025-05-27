شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة قوية عندما يستضيف نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في مباراة إياب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يخوضه الفريق السماوي للمرة الأولى في تاريخه باحثاً عن المجد القاري.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

يواجه بيراميدز نظيره صن داونز فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

نتيجة مباراة الذهاب

كان فريق بيراميدز خطف تعادلاً ثميناً في الدقيقة الأخيرة من عمر مباراته أمام صن داونز في ذهاب الدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا، سجله وليد الكارتي لاعب بيراميدز، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1 في بريتوريا، ويقترب السماوي بخطوة كبيرة من اللقب قبل لقاء العودة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فرص تتويج بيراميدز باللقب

يمتلك فريق بيراميدز أكثر من فرصة لحصد اللقب القاري الأبرز، حيث يكفي السماوي التعادل سلبياً للتتويج بدوري أبطال أفريقيا، من خلال قاعدة الهدف خارج الأرض، وحال فوز بيراميدز بأي نتيجة يحصد اللقب أيضاً، بينما في حال التعادل بهدف لهدف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، يلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية.