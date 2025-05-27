شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يعود إلى المصري بعد مواجهة مودرن سبورت وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

يعود أحمد أيمن منصور مدافع النادي المصري المعار إلى مودرن سبورت، إلى الفريق البورسعيدي، عقب انتهاء موسمه مع فريقه الحالي، بمواجهة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري والتي تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدوري.

وكان أحمد أيمن منصور انتقل إلى فريق مودرن سبورت على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال الموسم الجاري تنتهي بمواجهة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

من ناحية أخرى، يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لخوض مباراته بالجولة التاسعة والأخيرة من الدوري والتي تجمعه بحرس الحدود، باستاد السويس الجديد، في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء.

واستعاد المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز السادس بجدول الترتيب.

من ناحية أخرى، تنتهي علاقة الثنائي، الجزائري عبد الرحيم دغموم والتونسي فخر الدين بن يوسف، لاعبا النادي المصري، مع الفريق البورسعيدي، بعد خوض مباراة الفريق المقبلة بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود، وذلك بانتهاء عقديهما مع النادي دون تجديد حتى الآن.