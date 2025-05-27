شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يدعمون الأهلي قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، في المجموعة الأولى إلى جانب أندية إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبنفيكا البرتغالي. يسعى الفريق لتقديم أداء مشرف في البطولة، مدعومًا بهذه الصفقات الجديدة والتعزيزات الفنية

وهناك 4 لاعبين بارزين يُتوقع أن يدعموا الأهلي قبل مشاركته السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 هؤلاء النجوم هم: محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، ومحمد أحمد سيحا، واللاعبين هم: