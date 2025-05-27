شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يدعمون الأهلي قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالثلاثاء، 27 مايو 2025 07:20 م
يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، في المجموعة الأولى إلى جانب أندية إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبنفيكا البرتغالي. يسعى الفريق لتقديم أداء مشرف في البطولة، مدعومًا بهذه الصفقات الجديدة والتعزيزات الفنية
وهناك 4 لاعبين بارزين يُتوقع أن يدعموا الأهلي قبل مشاركته السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 هؤلاء النجوم هم: محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، ومحمد أحمد سيحا، واللاعبين هم:محمود حسن تريزيجيه: عودة الفتى الذهبي
بعد رحلة احترافية ناجحة في أوروبا وقطر، يعود تريزيجيه إلى بيته القديم، النادي الأهلي، بعقد يمتد لخمس سنوات. تألق مع الريان القطري، مما جعله ضمن التشكيلة المثالية للجولة 18 في الدوري القطري، تريزيجيه سيبدأ تدريباته مع الأهلي نهاية مايو، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية .
حمدي فتحي: عودة المحارب إلى الجزيرة
يعود حمدي فتحي إلى الأهلي على سبيل الإعارة من الوكرة القطري، حيث سينضم لتدريبات الفريق بعد مباراة فاركو مباشرة، يتميز بمرونته التكتيكية، حيث يمكنه اللعب كقلب دفاع أو في خط الوسط، مما يوفر خيارات متعددة للمدرب. بن رمضان: الموهبة التونسية
محمد علي بن رمضان، لاعب وسط تونسي شاب، يُعتبر من الأسماء الواعدة في الكرة التونسية، يمتلك مهارات فنية عالية وقدرة على التحكم في وسط الملعب، مما يجعله إضافة محتملة لتعزيز صفوف الأهلي قبل البطولة. محمد سيحا: الحارس الواعد
محمد سيحا، حارس مرمى منتخب مصر للشباب، يُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في مركزه، أظهر أداءً مميزًا في الدوري المصري وخلال مشاركته مع منتخب الناشئين، مما يجعله خيارًا قويًا لدعم حراسة مرمى الأهلي في المستقبل القريب.
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