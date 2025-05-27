شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يقترب من الرحيل عن الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع مستواه مع الأبيض في الفترة الأخيرة.

وينتهى عقد دنجا مع الزمالك الموسم المقبل، ولم تسعى إدارة الندى أو لجنة التخطيط لعقد أي جلسة مع اللاعب للاتفاق على التجديد للفريق مبكرا، مثلما حدث خلال الأيام الماضية مع ناصر ماهر وغيره من اللاعبين، في ظل سياسة الزمالك في عدم ترك اللاعبين حتى فترة السماح والتي تتمثل في الستة شهور الأخيرة من عقودهم، حتى لا يتسببوا في ضغط الإدارة، حيث تم الاستقرار على فتح ملف التجديد معهم قبل سنتين من نهاية عقودهم، وهذا لم يحدث مع دونجا.

واتخذ دونجا خطوة في مصيره مع الزمالك، حيث طلب من أحد وكلاء اللاعبين البحث عن عرض للرحيل عن الأبيض الفترة المقبلة، كما أن إدارة الزمالك بناء على توصية من لجنة التخطيط لاترغب في استمرار اللاعب، على أن يتم تسويقه أو الاستغناء عنه.