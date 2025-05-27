شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون زيادة.. بيراميدز يزايد على الأهلى فى صفقة العش والان مع تفاصيل الخبر

يحاول نادي بيراميدز خطف صفقة مصطفى العش من الأهلي بعدما قدّم النادي السماوي عرضاً مُغرياً لـ نادي زد للحصول على خدمات اللاعب مع نهاية الموسم الجاري.

ويلعب العش في الأهلي مُعاراً من زد منذ يناير الماضي حتى نهاية كأس العالم للأندية الشهر المقبل بأمريكا.

وقدم الأهلي عرضاً رسمياً لشراء العش من زد مُستغلاً رغبة اللاعب في إتمام الصفقة لصالحه بعدما ظهر اللاعب بمستوى جيد مع الأهلي خلال فترة الإعارة وأجاد في مركزي الدفاع والظهير الأيسر.

ويحاول الأهلي استغلال أكثر من ورقة لإتمام الصفقة منها رغبة اللاعب ومنها إمكانية رحيل أكثر من لاعب أهلاوي لنادي زد أبرزهم، خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد والتونسي محمد الضاوي كريستو الذي تنتهي إعارته لنادي الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم الجاري.

وفوجئ مسئولو الأهلي ، بتدخل بيراميدز في الصفقة بل وتقديمه عرض مالي أكبر من عرض الأهلي بحوالي 20 مليون جنيه ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لحسم هذا الملف سريعاً والإبقاء على العش خاصة بعدما تأكد رحيل رامي ربيعة مدافع الأهلي خلال أيام بسبب فشل محاولات تجديد عقده.