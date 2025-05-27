الامارات | نادي بني ياس يعيّن يوسف جابر إدارياً للفريق الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعيين لاعب الفريق السابق يوسف جابر إدارياً للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهاز الإداري بخبرات وطنية مميزة تملك تاريخاً طويلاً في خدمة الكرة الإماراتية. مع تواجد منصور علي كمدير للفريق الأول ومرزوق المنصوري مشرفاً للفريق وذلك وفقاً لبيان رسمي تسلمته «الإمارات اليوم».

ويُعد يوسف جابر من أبرز الأسماء التي مرّت في تاريخ نادي بني ياس، حيث مثّل الفريق في فترتين امتدتا من 2003 إلى 2007، ومن ثم من 2010 إلى 2019. وخلال مسيرته الكروية، خاض أكثر من 287 مباراة رسمية، علاوةً علو تمثيله لمنتخب الإمارات الوطني في أكثر من 50 مباراة وساهم خلال مسيرته ب 52 هدفاً، في مركزه كظهير أيسر، وهو رقم يُعد مميزاً للاعب في الخط الدفاعي.



كما ساهم بشكل فعّال في تحقيق النادي لقب كأس الخليج للأندية 2012–2013، وكان أحد العناصر الأساسية في استقرار وتطور الفريق خلال تلك السنوات.

وقد أعرب يوسف جابر عن فخره واعتزازه بالعودة إلى بيته بني ياس في موقع إداري هذه المرة، مؤكداً أنه سيعمل بكل طاقته وخبرته من أجل دعم الفريق ومساندة الجهاز الفني لتحقيق أهداف النادي في الموسم المقبل.

من جهته، أكد مجلس إدارة نادي بني ياس أن تعيين يوسف جابر يأتي ضمن رؤية النادي في الاستفادة من خبرات أبنائه الذين ساهموا في بناء مسيرته، مشيراً إلى أن جابر يمثل نموذجاً للالتزام والقيادة، سواء كلاعب أو كإداري.