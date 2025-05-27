شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يرحب بتمديد تعاقده مع الإسماعيلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رحب أحمد الشيخ نجم النادى الاسماعيلى بتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء والذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري أملا فى إستكمال رحلته بالقميص الأصفر.

ويري أحمد الشيخ أن الاسماعيلى وقف بجانبه طوال فترة إصابته التى أبعدته عن الملاعب طوال الموسم، لذا يجب أن يرد الجميل لجماهير الدراويش ويوافق على تمديد تعاقده.

هذا ويقترب 10 لاعبين فى صفوف نادى الإسماعيلى من الرحيل المجانى عن الدراويش بنهاية الموسم الحالى، حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الكروي ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة الدراويش.

وتنهى عقود كل من: أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمال، عماد حمدى، محمد نصر، هشام محمد، محمد بيومى، محمد حسن، عبد الله السعيد، إيريك تراورى، أحمد الشيخ بنهاية هذا الموسم ولم يجدد أى لاعب حتى الآن عقده مع الدراويش.

ويستعد فريق الاسماعيلى بقيادة تامر مصطفى لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة حسم الدوري المصري.

وقررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل

وصوتت النسبة الأكبر من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على إلغاء الهبوط، وهو قرار سيكون نادي الإسماعيلي أكبر المستفيدين منه نظرا لكونه يحتل المركز الأخير في مجموعة الهبوط.

وكان الإسماعيلي قد تقدم بطلب حول ضرورة إلغاء الهبوط في الموسم الحالي نظرًا للظروف الصعبة والاستثنائية التي تحيط بالنادي، حيث أكد رئيس النادي نصر أبو الحسن خلال اجتماع رابطة الأندية أن الأندية الجماهيرية تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد وجودها وتاريخها؛ ما يفرض الحاجة إلى قرارات استثنائية عادلة.

وضمن فريق الإسماعيلى الحصول على مليون و500 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الرابع بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، فيما يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره سيراميكا على استاد الإسماعيلية الساعة الثامنة مساءً الاربعاء 4 يونيو المقبل فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر، وفي نفس الموعد ستقام مباراة البنك الأهلي وإنبي على استاد القاهرة الدولي.

أما عن مباريات الإياب، فستقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو، حيث يواجه فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلي على ملعب استاد المقاولون العرب، وفريق إنبي سيواجه البنك الأهلي على استاد بتروسبورت، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

كما تقرر إقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 12 يونيو 2025، في تمام الثامنة مساءً، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.