شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات كبار الأهلي لتحفيز اللاعبين لحسم "ريمونتادا أغلى دوري" والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي الكبار على عقد جلسات خاصة بينهم قبل مواجهة فاركو غداً ببطولة الدوري، وذلك من أجل حث زملائهم على بذل أقصى مجهود لديهم للفوز بالدوري للموسم الثالث على التوالى.

ويحرص ثلاثى الأهلى "محمد الشناوى وعمرو السولية وعلى معلول" على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة للابتعاد عن الضغوط مثلما حدث فى مباراة البنك الاهلى الاخيرة التى حسمت فى أخر ثانية بهدف وسام أبو على الشهير.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشناوى ومعلول والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان تحقيق الفوز بالدوري قبل خوض منافسات مونديال الاندية لمصالحة الجماهير الغاضبة من خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.



ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط ألا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف.