شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة الطرابلسي تترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، بأوراق ترشحها لمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للاسكواش، وذلك خلال الساعات الماضية.

وكانت آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أعربت عن سعادتها بتتويج الأبطال المصريين ببطولة العالم للاسكواش، التى استضافتها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وكتبت الطرابلسي عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: فخر وسعادة تغمر القلوب ونحن نشاهد أبطال وبطلات مصر – رجالًا وسيدات – يتألقون في بطولة العالم للمحترفين، ويرفعون علم بلدنا عاليًا وسط تصفيق العالم كله. أنتم مش بس حققتوا إنجازات، أنتم زرعتوا فينا أمل، وأكدتوا إن المصري وقت الجد دايمًا بيثبت إنه قد التحدي.

أضافت: رجالنا الأبطال… سيداتنا العظيمات… أنتم قدوة في الإصرار والشرف، وصورة مشرفة لمصر في أبهى صورها. شرفتونا، أسعدتونا، وخلّيتوا كل مصري يفتخر إنه من بلدكم. شكرًا من القلب يا أبطال مصر.