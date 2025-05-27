شكرا لقرائتكم خبر عن المستحقات المتأخرة شرط رضا هيكل للعودة لـ طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 27 مايو 2025 02:45 م
إشترط رضا هيكل لاعب فريق الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك الذى خاض مؤخرا تجربة إحتراف فى كان الفرنسى الحصول على مستحقاته المتأخرة ، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء مجددا .
كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي في فرنسا.
و يطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم و عدم المشاركة الأفريقية ، و تحقيق بطولة وحيدة و هى البطولة العرربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى .
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