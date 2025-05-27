شكرا لقرائتكم خبر عن المستحقات المتأخرة شرط رضا هيكل للعودة لـ طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

إشترط رضا هيكل لاعب فريق الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك الذى خاض مؤخرا تجربة إحتراف فى كان الفرنسى الحصول على مستحقاته المتأخرة ، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء مجددا .

كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي في فرنسا.

و يطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم و عدم المشاركة الأفريقية ، و تحقيق بطولة وحيدة و هى البطولة العرربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى .