اخبار الرياضه

المستحقات المتأخرة شرط رضا هيكل للعودة لـ طائرة الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

المستحقات المتأخرة شرط رضا هيكل للعودة لـ طائرة الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن المستحقات المتأخرة شرط رضا هيكل للعودة لـ طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 27 مايو 2025 02:45 م

إشترط رضا هيكل لاعب فريق الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك الذى خاض مؤخرا تجربة إحتراف فى كان الفرنسى الحصول على مستحقاته المتأخرة ، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء مجددا .

كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي في فرنسا.

و يطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم و عدم المشاركة الأفريقية ، و تحقيق بطولة وحيدة و هى البطولة العرربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements