شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم دكة الأهلى يستفسرون عن مصير السفر لأمريكا استعداداً للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

حرص ثلاثى الاهلى خالد عبدالفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي على الاستفسار من جهاز الكرة عن مصير سفرهم مع المارد الاحمر لأمريكا لخوض منافسات كأس العالم للأندية منتصف الشهر المقبل.

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة مع الإسبانى خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق من أجل بحث مصير أكثر من لاعب من نجوم الدكة تلقوا عروضاً من أندية محلية على مدار الأيام الماضية، وذلك قبل إرسال القائمة النهائية للفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا.

ويتطلع الأهلي لحسم مصير نجوم الدكة الذين سيرحلون من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وفي مقدمتهم رضا سليم الذي تم رفع اسمه من القائمة في يناير الماضي للإصابة، وكريستو الذي تنتهي إعارته لنادي الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم، والذي لا يرغب الأهلي في استعادته، ورفض الصفاقسي تجديد استعارته أو شرائه نهائياً، ويرغب اللاعب في الرحيل بشكل نهائي وليس تكرار الإعارة.

بالإضافة إلى الجناح الشاب محمد عبد الله الذي قد يعاني الموسم المقبل للحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي بسبب تواجد لاعبين كثيريين في مركزه، وهناك أيضاً خالد عبد الفتاح الذي لم يثبت نفسه مع الفريق فتقرر رحيله الصيف المقبل وهو نفس مصير كريم نيدفيد لاعب خط الوسط الذى أصبح خارج الحسابات تماماً.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.



ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط ألا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف.