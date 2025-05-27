شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل حسن السعدني يتسلم جائزة "شروق شيمي" للصحافة الرياضية من مؤسسة الأهرام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يتسلم اليوم ، الزميل حسن السعدني، الصحفي الرياضي بجريدة الخليج 365، جائزة شروق شيمي التشجيعية لأفضل الأعمال الصحفية الرياضية لعام 2024، (الجائزة الثانية) والتي أطلقتها صحيفة «الأهرام إبدو» الناطقة بالفرنسية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، تخليدًا لذكرى الصحفية الراحلة شروق شيمي، رئيسة تحرير القسم الرياضي في الصحيفة.

وأعلنت لجنة تحكيم الجائزة فوز السعدني عن التحقيق المنشورعلى صقحات الخليج 365 بعنوان (كازينو كرة القدم.. المراهنات في مصر سرطان يغزو المقاهي والبيوت.. جرائم قتل وسرقة فاتورة الإفلاس.. فوضى القيود تخلق 10 ملايين مراهن.. الأندية تصرخ وكاف يتهرب والأطفال ضحية.. ولوائح فيفا عاجزة أمام الثراء الأسود) على أن يقام الحفل الختامي الثلاثاء المقبل بقاعة الأستاذ محمد حسنين هيكل بالأهرام، وسط حضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والرياضية.

وتم الإشادة بمستوى العمل الفائز من حيث الدقة والمهنية والتجديد في الطرح، فضلًا عن التأثير الكبير الذي تركه بين قرّاء الصحافة الرياضية.

وتأتي الجائزة في إطار الدورة الأولى من المسابقة السنوية، والتي تهدف إلى تشجيع التميز والإبداع في مجال الصحافة الرياضية، وتكريم الصحفيين الذين يمثلون نموذجًا للاحتراف والالتزام في تغطياتهم وتحليلاتهم.

واشترطت اللجنة أن تكون الأعمال المقدّمة قد نُشرت خلال عام 2024، وأن تُظهر مستوى عاليًا من المهنية والابتكار، من خلال الموضوعات التي لامست اهتمامات الشارع الرياضي وساهمت في إثراء النقاشات الكروية بأسلوب موضوعي وعصري.

وتُعد هذه الجائزة خطوة مهمة على طريق دعم الكفاءات الشابة والطاقات الواعدة في المجال الصحفي، وتكريمًا مستحقًا لذكرى الصحفية شروق شيمي، التي شكّلت على مدار مسيرتها رمزًا للريادة والتميز في الصحافة الرياضية الناطقة بالفرنسية قبل أن ترحل عن عالمنا العام الماضي.