شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكى مرشح لقيادة يد الزمالك فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أصبح حسين زكى نجم الزمالك لكرة اليد و المدير الفنى السابق للفريق مرشحا بقوة للقيادة الفنية للفريق الأول للرجال خلال الموسمالمقبل بعد رحيل المدير الفنى فرناندو باربيتيو مؤخرا عقب خسارة السوبر الأفريقى الخروج من نصف النهائى أمام الأهلى .

و يبدو أن مجلس الزمالك يفكر فى عودة المدرسة المصرية للقيادة الفنية للفريق ، خاصة أن نجاحات الزمالك فى كرة اليد كانت على يد مدربين مصريين ، أمثال أيمن صلاح و حسن زكى و باسم السبكى و مدى أبو المجد .

وخسر الزمالك مؤخرا لقبى كأس السوبر أمام الأهلى بالخروج من نصف النهائى، والكؤووس الأفريقية من الأحمر أيضا فى النهائى بنتيجة 31- 28.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لاستعادة انتصارات كرة اليد بغربلة فى الفريق على صعيد تجديد اللاعبين أو الصفقات الجديدة من أجل تصحيح الأوضاع.