انطلاق ورشة عمل "برنامج فيفا لاحتراف وتطوير إدارات الأندية" باتحاد الكرة

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القاهرة - سامية سيد -

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، ورشة عمل النسخة الأفريقية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحتراف وتطوير إدارة الأندية.

حضر وليد درويش ومحمد أبو حسين عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم افتتاح أعمال الورشة نيابة عن المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضو مجلس "فيفا"، كما حضر الافتتاح دكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري.

وتأتي ورشة عمل تطوير الأندية في إطار التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي "FIFA"، للنهوض بمهارات الأندية المصرية والمساهمة في تطوير كوادرها وفقا للمعايير الدولية وتمكينهم من الاضطلاع بمهمة نشر الاحتراف.

تستمر ورشة العمل لمدة يومين، وتقدم أعمال الورشة أبيجيل هيليمايكل مدير تطوير كرة القدم بـ"فيفا" لشمال وشرق أفريقيا، ويحاضر خلالها لوران كوليت المدير الإداري السابق لنادي مارسيليا الفرنسي وبيدرو كوريا المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ورحب وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بضيوف الاتحاد من مسئولي FIFA والأندية المصرية في افتتاح ورشة عمل "برنامج FIFA لتطوير إدارة الأندية"، حيث نقل إليهم تحيات المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الورشة التي انطلقت اليوم.

أشار درويش في كلمته إلى أهمية موضوع الورشة لكونه حجر أساس في بناء إدارة الكرة المصرية على أسس حديثة ، كما أ بناء الكوادر أهم خطوة في عمليات التكوين و الإنشاء.

أضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أن اشراف فيفا على الورشة يعكس أهمية ما نقوم به من أجل مستقبل الكرة المصرية ،ونحن بالفعل في حاجة ماسة لفتح هذه الملفات المهمة وفي مقدمتها تعزيزِ ممارساتِ الحوكمةِ لدينا وتطوير ِِقدراتِنا الإداريةِ وقدراتِ التخطيطِ الاستراتيجيّْ للمسئولين التنفيذيين في أنديتِنا كلها.