شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان الأهلي صفقة زيزو بعد إنهاء جميع الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي، للإعلان عن صفقة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذي ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، وحصل الأهلي على توقيعه لمدة أربعة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وتوترت علاقة زيزو بالزمالك بعدما نما إلى مسامع الإدارة البيضاء أنباء توقيع اللاعب للأهلي ،وتم إحالة اللاعب للتحقيق وغاب عن مباريات الفريق الأخيرة وإن كان اللاعب قد خاض تدريبات تأهيلية في مقر نادي الزمالك بميت عقبة.

الأهلي يحسم صفقة زيزو رسميًا بعد نهائي كأس مصر.. والإعلان في أول أيام عيد الأضحى

وأنهى الأهلي جميع إجراءات ضم زيزو في صفقة إنتقال حر، كما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات سفر اللاعب إلى أمريكا للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل.

وينتهي الموسم المحلي بنهاية بطولة كأس مصر التي سيُسدل الستار عليها يوم 5 يونيو المقبل حيث تقام المباراة النهائية للبطولة بين الزمالك وبيراميدز.

ولن يتمكن الأهلي من إعلان صفقة زيزو قبل نهائي كأس مصر حسب لوائح إتحاد الكرة لذا سينتظر الأهلي إنتهاء نهائي الكأس على أن يعلن عن ضم اللاعب بشكل رسمي في اليوم التالي للمباراة ، والذي سيوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

زيزو يلحق بالأهلي في أمريكا بعد نهائي كأس مصر

ويسافر الأهلي إلى أمريكا مساء يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر تدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية يتخلله مباراة ودية يوم 8 الشهر المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي استعداداً للبطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 نادياً.

كما سيحرم نهائي كأس مصر ، زيزو من السفر مع الإهلي إلى أمريكا لذا سيُسافر اللاعب مُنفرداً بعد يوم 5 يونيو على أن يلحق ببعثة المارد الأحمر في أمريكا لخوض البطولة التي يستهلها الأهلي بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

ويخوض الأهلي غداً ، الأربعاء، أخر مباراة في بطولة الدوري الممتاز حيث يلتقي مع فاركو في الثامنة مساءً بإستاد القاهرة وهي المباراة التي يحتاج فقيها الأهلي الفوز أو التعادل (بشرط فوز بيراميدز على سيراميكا في الجولة ذاتها بأكثر من سبعة أهداف.