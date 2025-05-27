شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتمسك بخوض مباراة الأهلى وفاركو لقيادة الاحمر لمنصة التتويج والان مع تفاصيل الخبر

تمسك إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلى بالمشاركة فى مباراة فاركو بالدوري المصري حيث أخطر اللاعب مدربه عماد النحاس بجاهزيته الكاملة لقيادة المارد الاحمر للتتويج باللقب رغم مروره بوعكة صحية خلال الايام الماضية.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر إمام عاشور صورة له من داخل أحد المستشفيات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "الحمد لله على كل شيء"، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وغادر إمام عاشور المستشفى بعدما اطمئن على حالته، وتبين إصابته بنزلة معوية حادة، وتم إسعافه "وتركيب محاليل" في المستشفى.

حرص الاهلى على الاطمئنان على اللاعب، عن طريق الطبيب، حتى مغادرته للمستشفى وعودته لمنزله مرة أخرى.

ويقدم إمام عاشور موسمًا استثنائيًّا مع النادي الأهلي، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفًا، بالتساوي مع أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، فيما يلاحقهما ناصر منسي، نجم الزمالك، بـ11 هدفًا.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.



ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط ألا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف.