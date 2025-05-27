كونفرنس ليغ: ماريسكا يطمح لكتابة تاريخ أوروبي مع تشلسي

الرياص - اسماء السيد - فروكلاف (بولندا) : يسعى المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا إلى إثبات جدارته عبر كتابة تاريخ كروي جديد مع فريقه تشلسي الإنكليزي عندما يخوض المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم ضد ريال بيتيس الاسباني الأربعاء في مدينة فروكلاف البولندية.

ضمن تشلسي التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفضل فوزه الثمين على مضيفه نوتنغهام فوريست 1 0 الأحد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، والآن يتجه تفكير مدربه ماريسكا إلى فروكلاف، حيث يتطلع إلى جعل النادي اللندني أول فريق يفوز بجميع المسابقات الأوروبية الخمس الكبرى للأندية.

فاز البلوز مرتين بكل من دوري أبطال أوروبا (2011 2012 و2020 2021)، والدوري الأوروبي (2012 2013 و2018 2019)، والكأس السوبر الأوروبية (1998 و2021)، وكأس الأندية الفائزة بالكؤوس التي أدمجت مع كأس الاتحاد الأوروبي وأصبحت "يوروبا ليغ" (1970 1971 و1997 1998)، ويمكنه الآن إكمال خزانته إذا تغلب على ريال بيتيس في المباراة النهائية لأحدث مسابقة قارية للأندية.

شهد موسم ماريسكا الأول مع تشلسي في ستامفورد بريدج تقلبات كبيرة بعد أن حلّ محل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

كان فريقه على بعد خطوات من ليفربول، بطل الدوري، في منتصف كانون الأول/ديسمبر، قبل أن يتعثر بشكل كبير، لكن النتائج تحسنت مجددا مع اقتراب نهاية الموسم.

بدا ماريسكا محبطا بشكل واضح، وهاجم منتقديه بشدة بعد فوز فريقه الشاب على ملعب نوتنغهام فوريست الأحد وإنهائه الموسم في المركز الرابع في الدوري.

وقال "كل من يعتقد أنه يملك الحل، أو كل من يعتقد أنه يملك الحقيقة، كانوا يقولون إننا صغار جدا، ولسنا جيدين بما يكفي، لسوء حظهم، سيكونون جميعا مخطئين في كل شيء".

وأضاف المدرب الذي تعرض لانتقادات من الجماهير بسبب ما اعتبروه تكتيكات حذرة، في حديث لموقع الاتحاد الاوروبي للعبة أن الفوز بلقب مسابقة كونفرنس ليغ سيحول موسما جيدا إلى "موسم رائع" لتشلسي.

وتابع "ستكون هذه طريقة للقول إننا عدنا وأننا ناد متوج في أوروبا، ونأمل أن نحقق ذلك".

لا يزال تشلسي ينتظر التتويج بأول ألقابه منذ استحواذ مجموعة الأميركي تود بويلي على النادي خلفا للمالك السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عام 2022.

كان بطل دوري أبطال أوروبا 2021 المرشح الأبرز للفوز بكونفرنس ليغ منذ انطلاق منافسات المسابقة هذا الموسم، حيث فاز في 11 من أصل 12 مباراة.

قام ماريسكا، مدرب ليستر سيتي السابق البالغ من العمر 45 عاما، بتدوير تشكيلته خلال المسابقة، مانحا فرصا للاعبين الشباب والبدلاء، وأكد مجددا على ضرورة إجراء تغييرات في مباراة الأربعاء.

بيليغريني "الأب الروحي"

سينافس ماريسكا المدرب المخضرم التشيلي مانويل بيليغريني، البالغ من العمر 71 عاما والذي يصفه الإيطالي بأنه "الأب الروحي" في عالم كرة القدم بعد أن لعب تحت قيادته في ملقة الاسباني (2011 2012) وعمل معه مدربا مساعدا في وست هام يونايتد الانكليزي (2018 2019).

وقال: "أنا حيث أنا اليوم بفضله"، مضيفا "عملت مع مانويل لأربع سنوات، سنتان كلاعب ومثلهما ضمن طاقمه الفني".

وتابع "لذا، أدين له بالكثير بما حققته. أنا ممتن لعلاقتنا وللنصائح التي قدمها لي. قال لي ألا أتغير أبدا".

من جهته، قال بيليغريني، المدرب السابق لريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانكليزي وصاحب الخبرة الواسعة في عالم المستديرة، إن تلميذه السابق مُقدّر له مسيرة طويلة في كرة القدم.

وأضاف "يمكنك غالبا معرفة أي اللاعبين قد يصبحون مدربين جيدين، من خلال الانطباع الذي يتركونه لدى الآخرين، وكيفية استيعابهم للمفاهيم في التدريب".

وتابع "مع كل من إنتسو وويلي (حارس المرمى الارجنتيني ويلفريد كاباييرو، مساعد ماريسكا في تشلسي)، كنت متأكدا من أنهما سيصبحان مدربين مؤثرين على المستوى العالمي".

يستطيع المدرب التشيلي الذي أنهى فريقه الموسم في المركز السادس في الدوري الإسباني، الاستعانة بموهبة الجناح البرازيلي أنتوني العائد الى مستواه منذ انضمامه الى صفوفه قادما من مانشستر يونايتد الانكليزي على سبيل الاعارة، والمخضرم إيسكو، المتوج بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد والمتألق بشكل لافت هذا الموسم ما دفع مدرب "لا روخا" لويس دي لا فوينتي الى استدعائه لتشكيلة أبطال أوروبا لخوض الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا مطلع الشهر المقبل.

ويستطيع القطب الثاني لمدينة إشبيلية الذي يخوض أول نهائي أوروبي في تاريخه، أن يستمد الإلهام من إحصائية رائعة.

منذ بداية موسم 2002 2001، حسمت الفرق الاسبانية المباريات النهائية الـ23 التي كانت طرفا فيها في مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكونفرنس ليغ.

وأكد بيليغريني أنه يريد من فريقه تقديم عرض رائع في فروكلاف، وقال "نعلم جميعا أن الفوز مهم دائما، لكنني أعتقد أن كيفية الفوز تزيده أهمية".