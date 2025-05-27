شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدرس التراجع عن المشاركة فى الدورة الودية بمشاركة البرازيل وكولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، التراجع عن المشاركة فى الدورة الودية الدولية التي تقام بالقاهرة بمشاركة عدة منتخبات عالمية على رأسها البرازيل وكولومبيا وكوريا الجنوبية، وذلك بعد تأهل المنتخب لبطولة كأس العالم في تشيلى سبتمبر المقبل.

ويرغب الجهاز الفنى فى حصول اللاعبين على بعض الراحة، فضلا عن تعرض عدد كبير من اللاعبين لإصابات تحتاج لفترة علاج طويلة لذا يفكر جديا فى الاعتذار عن الدورة.

وتلقى منتخب مصر للشباب، خلال الفترة الماضية، عرضًا رسميًا للمشاركة في بطولة دولية كبرى تحتضنها القاهرة مطلع الشهر المقبل والمقرر انطلاقها في الثاني من يونيو.

البطولة تضم سبعة منتخبات من القارات المختلفة، على رأسها البرازيل وكولومبيا والسعودية وآيسلندا وكوريا الجنوبية، في إطار استعدادات هذه المنتخبات للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، منها كأس العالم للشباب بدولة تشيلى نهاية هذا العام.

على صعيد متصل، يتوجه أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب الشباب، وحمادة أنور مدير المنتخب إلى تشيلى، خلال الساعات المقبلة، لحضور مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم للشباب المحدد لها يوم الخميس المقبل.

تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسحب قرعة بطولة كأس العالم للشباب فى تشيلى الخميس المقبل، وهى البطولة التى يشارك فيها منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه.

وتأهل منتخب مصر للشباب لكأس العالم بعد حصوله على المركز الرابع بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، كما تأهل أيضا منتخبات المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.