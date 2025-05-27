شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تسليم درع الدورى فى احتفالية خاصة بعد التراجع عن إقامتها فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل تسليم درع الدورى بعد الأنباء التى ترددت حول تسليم الدرع غدا الأربعاء سواء للأهلى أو بيراميدز فى أرض الملعب، حال حسم أى منهما للقب.

وقال ثروت سويلم المتحدث الرسمى باسم الرابطة إنه بعد نهاية الدورى الحالى ستعلن الرابطة عن احتفالية تسليم الدرع، وسيكون لها ترتيبات خاصة مع الدرع الجديد الذى يجب أن يتم تسليمه للبطل بشكل مميز.

كما كشف مسئولو رابطة الأندية أنه لن يتم تسليم درع الدورى للأهلى أو بيراميدز غدا الأربعاء، وأنه سيتم الانتظار لنهاية الموسم، حيث سيتم الاتفاق مع الفريق الفائز على موعد احتفالية تسليم الدورى.

وتقام مباراتا الأهلي مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا غدا الأربعاء، فى الثامنة مساءً، في ختام الدوري المصري، ولا بديل عن الفوز لبيراميدز فيما يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل أمام فاركو من أجل التتويج وحصد اللقب رسميا.