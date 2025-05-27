شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نهائى بطولة بالم هيلز للاسكواش اليوم ومصر تضمن لقب الرجال والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، منافسات الدور النهائى ببطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وضمن مصر لقب الرجال، حيث يلتقى مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، مع مواطنه كريم عبد الجواد المصنف التاسع، بينما في منافسات السيدات، تواجه نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات مع اليابانية ساتومي واتنبي المصنفة التاسعة.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بـ31 لاعباً ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي: 13 لاعباً، وهم: مصطفى عسل، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، طارق مؤمن، محمد الشربيني، محمد جوهر، عمر مسعد، كريم الحمامي، إياد داوود، يحيى النوساني.

و18 لاعبة، هن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، سلمى هاني، ملك خفاجي، حبيبة الشاذلي، منه حامد، رقية سالم، سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، نور أبو المكارم، هنا معتز، ندين شاهين، زينة ميكيوي، مريم متولي، وفريدة محمد.