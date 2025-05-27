شكرا لقرائتكم خبر عن البيلي ويوسف عبدالعزيز في المركز الـ18 عالميًا بعد تألق بطولة العالم لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

حقق الثنائي المصري محمد البيلي ويوسف عبد العزيز لاعبا منتخب تنس الطاولة قفزة تاريخية في التصنيف العالمي لزوجي الرجال، بعدما احتلا المركز الـ18 عالميًا عقب تألقهما اللافت في بطولة العالم التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 17 وحتى 25 مايو الجاري.

وتواجد البيلي وعبد العزيز ضمن قائمة أفضل 20 ثنائيًا على مستوى العالم، وفقًا للتصنيف الصادر صباح اليوم من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

وجاء هذا التقدم الكبير بعد قفزة قدرها 8 مراكز دفعة واحدة، ليواصلا كتابة التاريخ، خاصة بعد احتلالهما المركز الخامس في بطولة العالم، وهو أفضل مركز تحققه مصر في منافسات زوجي الرجال منذ عام 1951.

وكان الزوجي المصري قد قدم مشوارًا استثنائيًا في البطولة، بدأه بالفوز على الزوجي السويسري بثلاثة أشواط مقابل شوطين في دور الـ64، قبل أن يُقصي الزوجي الكوري الجنوبي المصنف السابع على البطولة بثلاثة أشواط دون رد في دور الـ32، ثم واصل تألقه بالفوز على زوجي مكوّن من بطلي سلوفاكيا واليونان بثلاثة أشواط دون مقابل في دور الـ16، ليضمن التأهل التاريخي إلى ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي، قدّم الثنائي المصري أداءً قويًا أمام الزوجي الياباني المصنف الثاني على البطولة والخامس عالميًا، قبل أن يخسر المواجهة ويكتفي بالمركز الخامس عالميًا، في إنجاز غير مسبوق منذ أكثر من 7 عقود.

وتُعد هذه القفزة في التصنيف العالمي دليلًا على التطور المستمر لأبطال تنس الطاولة، وخاصة في منافسات الزوجي، والتي عادت للواجهة من جديد بفضل ما قدمه الثنائي البيلي ويوسف في مونديال الدوحة.