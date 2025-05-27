شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الاتفاق مع بن شرقى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع محمد بن شرقى لاعب فريق غزل المحلة، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، في ظل حاجة الفريق إلى التعاقد مع عدة صفقات في مختلف المراكز.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع نظرائهم بالمحلة لضم اللاعب، في ظل سنه الصغير وتألقه مع فريقه، ورحب اللاعب بالانتقال للزمالك، وأخطرهم أنه ملتزم بعقده مع ناديه على أن يكون انتقاله من خلال المحلة.

وبالفعل دخلت لجنة التخطيط بالزمالك في مفاوضات مع إدارة المحلة، ويتبقى الاتفاق على المقابل المادى نظير رحيل اللاعب إلى ميت عقبة فى الصيف.

ويلعب بن شرقى فى مركز خط الوسط، ومتربط بعقد مع ناديه لمدة 4 مواسم، يتبقى فيها 3 مواسم مع المحلة.