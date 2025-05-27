شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بـ وسام أبو على فى مونديال الأندية ومحاولات من منتخب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو النادى الأهلى ببقاء مهاجمه الفلسطينى وسام أبو على مع الفريق فى كأس العالم للأندية، رافضاً تواجد اللاعب مع منتخب بلاده للمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية خلال يونيو المقبل.

وأرسل الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم خطاباً رسمياً للأهلى مؤخراً طلب فيه مشاركة وسام أبو على مع منتخب فلسطين فى مباراتى الكويت وعُمان يومى 5 و10 يونيو المقبل ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال 2026.

ورفض الأهلى طلب منتخب فلسطين، خاصة أن النادى سبق وحصل على لائحة كأس العالم للأندية والتى تمنح جميع الأندية المشاركة فى البطولة الحق الكامل فى الاحتفاظ بلاعبيها الدوليين خلال فترة الأجندة الدولية خلال شهر يونيو المقبل، دون إلزامهم بإرسال اللاعبين إلى منتخباتهم الوطنية.

ويسافر الأهلى إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين، ويقع الأهلى فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويحاول الاتحاد الفلسطيني مع الأهلي إنهاء الأزمة بشكل ودي والحصول على خدمات اللاعب في المباراتين أو في المباراة الأولى على أقل تقدير، لكن الأهلي مازال يرفض لأن مسئولى القلعة الحمراء يرغبون في مشاركة اللاعب في مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو المقبل استعداداً لكأس العالم للأندية.