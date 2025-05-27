شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع مدرب دجلة السابق على تدريب الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع محمد عزت مدرب فريق الكرة النسائية بوادى دجلة السابق، على تولى المهمة الفنية للزمالك خلفا لعادل حسين الذى تقدم باستقالته.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تولى محمد عزت مديرا فنيا للكرة النسائية بالزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمهمة، على أن يبدأ العمل مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتقدم عادل حسين مدرب فريق الكرة النسائية بالزمالك باستقالته إلى بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالنادى، خلال الساعات الماضية، وتم قبولها بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى.

وأنهى الزمالك الموسم فى المركز الرابع، فى أول مواسمه مشاركة بدورى الكرة النسائية.