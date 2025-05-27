شكرا لقرائتكم خبر عن فرصتان لتتويج بيراميدز بالدورى لأول مرة فى تاريخ السماوى والان مع تفاصيل الخبر

يعيش فريق بيراميدز حالة انتعاشة كروية فى الموسم الجارى، فى ظل منافسته على أكثر من بطولة محلية وقارية، يأتى فى مقدمتها بطولة الدورى العام، والذى يشهد صراعاً شرساً مع النادى الأهلى، حيث يحتل النادى الأهلى صدارة ترتيب جدول الدورى فى الوقت الحالى برصيد 55 نقطة، بينما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 53 نقطة.

آخر مباراة فى الدورى

يلتقى الأهلى مع فاركو فى الثامنة مساء غد الأربعاء في الجولة التاسعة والأخيرة بالدوري، وضمن منافسات ذات الجولة يلتقي بيراميدز مع سيراميكا في نفس الموعد تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

فرص تتويج بيراميدز بالدوري

تعتمد فرص فريق بيراميدز على التتويج ببطولة الدوري على نتيجة مباراة الأهلي وفاركو بشكل أساسي، باعتبار الأحمر متصدراً لجدول المسابقة في الوقت الحالي ومتفوقاً بفارق 7 أهداف على السماوي.

ـ الفوز على سيراميكا ولا بديل عنه هي فرصة بيراميدز للتتويج باللقب، مع انتظار نتيجة الأهلي وفاركو، حال فوز بيراميدز على فريق سيراميكا في الجولة الأخيرة بالدوري، سيرفع السماوي رصيده إلى النقطة 56 ويضطر إلى انتظار نتيجة الأهلي.

1ـ حال خسر الأهلي أمام فاركو سيتوقف رصيده عند النقطة 55 وبالتالي يتوج بيراميدز باللقب.

2ـ بينما في حالة فوز بيراميدز على سيراميكا وتعادل الأهلي مع فاركو، يستاوى الفريقان في النقاط برصيد 56 نقطة، ويكون بيراميدز وقتها مضطراً إلى تسجيل 7 أهداف في شباك سيراميكا دون أن يستقبل أهدافاً، ليعوض فارق الأهداف مع الفريق الأحمر.

فارق الأهداف بين الفريقين، يميل إلى صالح الأهلي حتى الآن بفارق 7 أهداف، حيث سجل الأهلي 16 هدفاً واستقبل 9 آخرين، بينما سجل بيراميدز 10 أهداف واستقبل 9 آخرين.