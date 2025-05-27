شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الخلاف مع عبد الله السعيد فى التجديد للزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، آخر تطورات الخلاف مع عبد الله السعيد فى التجديد للزمالك، وكريستيانو رونالدو يلمح إلى الرحيل عن النصر السعودى ويؤكد: انتهى هذا الفصل.

آخر تطورات الخلاف مع عبد الله السعيد فى التجديد للزمالك

مازالت أزمة عدم توصل مسئولى الزمالك إلى اتفاق مع عبد الله السعيد لاعب الفريق على التجديد مستمرة، فى ظل تمسك اللاعب بطلباته، مقابل تمسك النادى باستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويبقى الخلاف بين الزمالك وعبد الله السعيد على الموسم الثانى حال الموافقة على التجديد، حيث يرغب الزمالك التجديد للاعب لمدة موسم واحد، فى الوقت الذى يرغب فيه السعيد التوقيع موسمين، ليصبح الموسم الثانى نقطة خلاف بين النادى واللاعب.

وكان عبد الله السعيد طلب من الزمالك تأجيل التجديد لحين الاستقرار على الصفقات الجديدة ومدى قوتها وقدرتها على المنافسة على البطولات، ثم عاد واشترط مبلغا ماليا بالحصول على 35 مليون جنيه للموسم الواحد، ليطلب فى النهاية التوقيع موسمين وليس موسما واحدا، كما طلب اللاعب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، قبل إعادة فتح باب المفاوضات على تجديد تعاقده، خاصة أن اللاعب سبق واتفق على التجديد فى ثلاث جلسات.

الأهلى يقترب من إنهاء صفقتين بعد مواجهة حسم الدورى أمام فاركو

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقتين جديدتين بعد الانتهاء من خوض منافسات بطولة الدوري المصري، عقب مباراة فاركو غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الختامية للفريق الأحمر في بطولة الدوري، أحدهما مدافع والآخر ظهير أيسر، من أجل تدعيم صفوف الأهلي قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم صفوف الأهلي خاصة فى مركز قلب الدفاع، والأبرز هما الثنائى ياسين مرعى لاعب فاركو وعمرو الجزار لاعب غزل المحلة، وفى الجبهة اليسرى يعد الأبرز هو محمد شكرى لاعب سيراميكا ومن بعده توفيق محمد لاعب بتروجت، وهو ما سيتم الانتهاء منه وحسمه بعد مباراة فاركو غداً.

كريستيانو رونالدو يلمح إلى الرحيل عن النصر السعودى ويؤكد: انتهى هذا الفصل

ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى انتهاء مشواره مع نادي النصر بعد ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين مساء الاثنين بعد مسيرة شهدت العديد من الأرقام القياسية للدون.

وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس": "انتهى هذا الفصل، القصة لا تزال قيد الكتابة، شكرًا للجميع".

واختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موسمه المميز مع نادي النصر في الدوري السعودي لموسم 2024-25، حيث قدّم أداءً لافتًا ساهم بشكل كبير في حضور الفريق القوي محليًا وقاريًا.

وتمكّن قائد النصر من تحقيق العديد من الأرقام الفردية المميزة، أبرزها تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي، بعد أن سجّل أكثر من 30 هدفًا خلال الموسم، ليؤكد استمرار تألقه التهديفي حتى في عامه الـ39.