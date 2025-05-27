شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف مفاوضاته لضم بيكهام.. واللاعب يُفضّل الأحمر عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

كثّف مسئولو النادى الأهلى اتصالاتهم مع نظراؤهم فى سيراميكا خلال الساعات الماضية لضم أحمد رمضان بيكهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الأهلى فى ضم بيكهام الذى سبق له التواجد ضمن صفوف القلعة الحمراء ورحل للإعارة، وترى الإدارة الحمراء أن اللاعب بإمكانه سد العجز فى مركز الظهير الأيمن والدفاع، لذا التعاقد معه سيكون مكسبا للفريق، كما أنه يمتلك خبرات جيدة يحتاجها الفريق.

وتأتى اتصالات الأهلى لحسم صفقة بيكهام بعدما قدم نادى بيراميدز عرضاً إلى سيراميكا يطلب فيه ضم اللاعب مقابل انتقال المدافع الشاب عبد الرحمن جودة، لاعب بيراميدز المعار إلى حرس الحدود حتى نهاية الموسم الجاري، إلى سيراميكا.

لكن مفاوضات الأهلي مع سيراميكا لضم بيكهام تسببت في تجميد مفاوضات بيراميدز، خاصة أن اللاعب يُفضّل عرض الأهلى عن عرض الفريق السماوى.