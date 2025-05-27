شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مقدونى يغازل كريم هنداوى حارس يد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يمتلك كريم هنداوى حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الزمالك عرضا من أحد أندية مقدونيا لخوض تجربة احتراف جديدة فى مسيرته، حيث لم يتم البت فى هذا الأمر حتى الآن.

واستعاد الزمالك كريم هنداوى مؤخرا، إلا أن فريق الزمالك لم يحقق أى بطولة على صعيد كرة اليد هذا الموسم.

وخسر الزمالك مؤخرا لقبى كأس السوبر أمام الأهلى بالخروج من نصف النهائى، والكؤووس الأفريقية من الأحمر أيضا فى النهائى بنتيجة 31- 28.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لاستعادة انتصارات كرة اليد بغربلة فى الفريق على صعيد تجديد اللاعبين أو الصفقات الجديدة من أجل تصحيح الأوضاع.