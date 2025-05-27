شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرص تتوج الأهلى بالدورى للعام الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

منافسة مشتعلة تشهدها قمة ترتيب الدورى المصرى فى النسخة الحالية، والتى تستمر حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة المحلية، بين فريقى الأهلى وبيراميدز، حيث يبحث كل منهما عن خطف اللقب الأبرز في الكرة المصرية.

قمة الدوري

يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري في الوقت الحالي برصيد 55 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

آخر مباراة في الدوري

يلتقي الأهلي مع فاركو في الثامنة مساء غد الأربعاء في الجولة التاسعة والأخيرة بالدوري، وضمن منافسات ذات الجولة يلتقي بيراميدز مع سيراميكا في نفس الموعد تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

فرص تتويج الأهلي باللقب 1ـ الفوز على فاركو

يحسم الأهلي لقب بطولة الدوري للعام الثالث على التوالي، حال فوزه على فاركو دون انتظار نتيجة مواجهة بيراميدز وسيراميكا، حيث يرفع الفريق الأحمر وقتها رصيده إلى النقطة 58 وهي النقطة التي لن يستطيع بيراميدز الوصول إليها حال فوزه في الجولة الأخيرة على سيراميكا.

2ـ التعادل مع فاركو

ـ حال تعادل الأهلي مع بيراميدز، سيرفع الفريق الأحمر رصيده إلى النقطة 56، وينتظر نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ففي حال تعادل بيراميدز أو هزيمته أمام سيراميكا، يحسم الأهلي اللقب مباشرة.

بينما حال فوز بيراميدز سيرفع السماوي رصيده إلى النقطة 56 أيضاً ليتساوى مع الأهلي، ووقتها سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف بين الفريقين، والذي يميل إلى صالح الأهلي حتى الآن بفارق 7 أهداف، حيث سجل الأهلي 16 هدفاً واستقبل 9 آخرين، بينما سجل بيراميدز 10 أهداف واستقبل 9 آخرين.

3ـ الهزيمة أمام فاركو

حتى حال هزيمة النادي الأهلي أمام فاركو في الجولة الأخيرة، يحتفظ الفريق الأحمر بفرصة للتتويج باللقب المحلي، بشرط تعادل بيراميدز أمام سيراميكا أو تعرضه للهزيمة في الجولة الأخيرة أيضاً.