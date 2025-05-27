شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: زيزو ملتزم بتدريباته مع المستبعدين والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك عن التزام أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، بتدريباته مع المستبعدين بالنادى، خلال الأيام الماضية على خلفية انقطاع عن التدريبات لمدة 25 يوما.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: زيزو لم يتغيب عن التدريبات بعد العودة من الانقطاع، حيث يواصل خوض التدريبات، حيث قرر أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق، الأسبوع الماضى انضمام زيزو لتدريب المستبعدين بعد أن كان يخوض تدريبات منفردا.

زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك بعد توقيعه للأهلي ورفض التظلم على العقوبات

ولا يشارك زيزو مع الزمالك منذ فترة بعد التأكد من توقيع اللاعب للغريم الأهلى، ويكتفى بالانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض للاعبين المستبعدين فقط، ويخرج من قوائم مباريات الزمالك بشكل مستمر.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم وتنتهى علاقته مع الزمالك بعد مباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر المقرر لها 5 يونيو المقبل.

الزمالك يرفض تظلم زيزو ويُثبت العقوبات بسبب الانقطاع

كان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب رفض التظلم الذى تقدم به أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، على العقوبات التى تم توقيعها عليه، بناء على مذكرة مدير الكرة، والتى جاءت بسبب انقطاعه عن التدريبات، وتصريحاته المسيئة ، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات إعلامية فور العودة للتدريبات دون إذن.