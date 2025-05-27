شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. المحكمة الرياضية تحسم مصير حجب بطل الدورى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة وأندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية اليوم الثلاثاء بخصوص شكوى بيراميدز على خلفية أزمة مباراة القمة وقرارات لجنة التظلمات، بعدما طلب بيراميدز حجب إعلان بطل الدورى.

كشفت مصادر مطلعة أنه تم رفض الاستئناف أو الشق المستعجل المُقدم من نادى بيراميدز، لأن رابطة الأندية والأهلى رفضا ذلك.

رغم شكوى بيراميدز.. المحكمة الرياضية لن تؤجل الحسم وبطل الدوري يُعلن غدًا

وتابعت المصادر أن الساعات المقبلة سيكون هناك قرار أو إجراء من المحكمة الرياضية بخصوص شكوى بيراميدز وفى الأغلب سيكون القرار متعلقا بإجراءات التقاضى الطبيعية التى تستغرق مدة زمنية تتراوح بين شهر إلى 6 شهور لكن لن يكون هناك قرارات مستعجلة بخصوص الأزمة.

وتابعت المصادر أنه لن يتم حجب إعلان بطل الدورى بناء على شكوى بيراميدز، ومباراة الأهلي مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا سيقاما في موعدهما غدا الأربعاء وسيتم إعلان بطل الدورى غدا في ضوء النتائج.