شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يعلن عن صفقة مدوية بعد كأس مصر وعمرو الجزار وقع للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن صفقة مدوية يعلن عنها النادى الأهلى عقب نهائى كأس مصر، الذى يجمع فريقى بيراميدز والزمالك يوم 5 يونيو المقبل، والتى تعنى نهاية الموسم الكروى المحلى للفريقين أيضاً.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر أون سبورت إف إم: الأهلى سيعلن عقب نهائى كأس مصر عن الصفقة المدوية التى ينتظرها الجميع وعمرو الجزار مدافع غزل المحلة حسم السباق لصالحه فى النادى الأهلى واعتبروه وقع خلاص.

ويفصل أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، 10 أيام عن انتهاء علاقته بالقلعة البيضاء، وارتداء قميص النادى الأهلى.

وتنتهى علاقة "زيزو" مع الزمالك آخر الموسم، بعد نهائي كأس مصر المقرر له يوم 5 يونيو المقبل أمام بيراميدز، وبعد هذا التاريخ يستطيع اللاعب إعلان توقيعه للنادى الأهلى.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي انتهاء منافسات الموسم الحالي من أجل الإعلان عن صفقة التعاقد مع زيزو والذي ينتهي ارتباطه بالقلعة البيضاء بعد نهاية الموسم الحالي.

ويخوض الزمالك آخر مباراة في الموسم الحالي يوم 5 يونيو المقبل عندما يواجه بيراميدز في نهائي كأس مصر، وفي اليوم التالي وتحديدا أول أيام عيد الأضحى الموافق 6 يونيو سيتم الإعلان عن صفقة انضمام زيزو إلى الأهلي.