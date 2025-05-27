شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن التعاقد مع ريفيرو فى مؤتمر صحفى الخميس فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادى الأهلى ظهر الخميس المقبل مؤتمراً صحفياً بمقر النادى فى الجزيرة للإعلان الرسمى عن التعاقد مع الإسبانى خوسيه ريفيرو مديراً فنياً لفريق الكرة خلفاً للسويسرى مارسيل كولر، على أن يعقد اجتماعاً مع نجوم المارد الأحمر الجمعة على استاد مختار التتش لشرح سياسة العمل المرحلة المقبلة.

يعود ريفيرو إلى القاهرة قبل مباراة فاركو المقبلة فى ختام الدورى الممتاز، تمهيداً لإعلان تنصيبه مديراً فنياً للفريق بشكل رسمى، بعدما تأجل الإعلان عدة أيام بسبب ارتباطات الفريق فى الدورى.

وحضر ريفيرو إلى القاهرة منذ فترة وعقد أكثر من جلسة مع مسئولى الأهلى، وتم توقيع العقود الرسمية بعد الاتفاق على جميع التفاصيل، قبل أن يعود إلى بلاده بعدما تم الاتفاق على تأجيل إعلان تنصيبه مديراً فنياً للفريق بسبب ارتباط الأهلى بأكثر من مباراة مؤثرة في بطولة الدورى.

وفضّل مسئولو الأهلى استمرار عماد النحاس الذى تم تعيينه مؤخراً بشكل مؤقت بعد رحيل مارسيل كولر لحين حسم مصير الفريق فى بطولة الدورى، خاصة بعدما قاد النحاس الأهلى لتحقيق انتصارات مُتتالية جعلت الفريق على بُعد خطوة واحدة من التتويج بالدورى.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تحقيق الأهلى الفوز فى مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدورى المصرى بشكل رسمى دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا فى نفس الجولة.

ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبى الأهلى فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التى يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدورى رسمياً أو التعادل بشرط ألا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف.