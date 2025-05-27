شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لتقديم صفقة محمد علي بن رمضان بعد خضوعه للكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو النادي الأهلي لتقديم النجم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الجديد بعدما وصل إلى القاهرة الأحد الماضي عقب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة وجمع المتعلقات الخاصة به تمهيدا للسفر مع وكيل أعماله.

وخضع بن رمضان لكشف طبي جديد فور الوصول إلى القاهرة، بمعرفة الجهاز الطبي بالنادي الأهلي فى أحد المستشفيات الخاصة، قبل أن يوقع على العقود الرسمية مع القلعة الحمراء، ومن ثم تصوير إعلان تقديمه لوسائل الإعلام وجماهير القلعة الحمراء من خلال قناة النادي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.