شكرا لقرائتكم خبر عن "موسم واحد" سبب الخلاف مع عبد الله السعيد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازالت أزمة عدم توصل مسئولى الزمالك إلى اتفاق مع عبدالله السعيد لاعب الفريق على التجديد مستمرة، فى ظل تمسك اللاعب بطلباته، مقابل تمسك النادى باستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويبقى الخلاف بين الزمالك وعبد الله السعيد على الموسم الثانى حال الموافقة على التجديد، حيث يرغب الزمالك التجديد للاعب لمدة موسم واحد، فى الوقت الذى يرغب فيه السعيد التوقيع موسمين، ليصبح الموسم الثانى نقطة خلاف بين النادى واللاعب.

وكان عبد الله السعيد طلب من الزمالك تأجيل التجديد لحين الاستقرار على الصفقات الجديدة ومدى قوتها وقدرتها على المنافسة على البطولات، ثم عاد و اشترط مبلغ مالى بالحصول على 35 مليون للموسم الواحد ، ليطلب فى النهاية التوقيع موسمين وليس موسم واحد، كما طلب اللاعب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، قبل إعادة فتح باب المفاوضات على تجديد تعاقده، خاصة أن اللاعب سبق واتفق على التجديد في ثلاث جلسات.