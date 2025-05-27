شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى دوري أبطال أفريقيا.. لقاء الحسم بين بيراميدز وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

ينهى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، اليوم، استعداداته لمواجهة سيراميكا في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى، ويرغب الجهاز الفني واللاعبون فى تحقيق الفوز على أمل تعثر الأهلى أمام فاركو، بالإضافة إلى الشكوى التي قدمها بيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية للفصل في أزمة انسحاب المارد الأحمر من مباراة القمة، وعدم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم.

وعقب مباراة سيراميكا سوف يستعد بيراميدز لخوض مباراة صن داونز فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا مما يعزز فرص الفريق السماوى فى حسم اللقب القاري الاول فى تاريخه.

وتفوق الفريقان على كل المنافسين في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، وصولًا إلى المباراة النهائية، بحثًا عن نجمة أفريقية أولى لبيراميدز أو ثانية لمنافسه صنداونز.

موعد مباراة الإياب بين بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

يواجه بيراميدز نظيره صن داونز فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويتولى إدارة مباراة الاياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.