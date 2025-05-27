شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى ثانى جولات نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الثلاثاء، ثانى مباريات الدور النهائي من ببطولة دورى سوبر كرة السلة رجال ، حيث يلتقى الأهلي مع الاتحاد السكندرى ، بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

وشهدت الجولة الأولى فوز الاتحاد على الأهلى بنتيجة 73-83 ، وحال فوز الاتحاد فى الجولتين القادمتين يتوج باللقب، أما حال فوز فريق بمباراة واحدة من الثلاث مباريات يتم اللجوء إلى مباراة رابعة وخامسة.

وجاءت مواعيد مباريات سلسلة النهائي بين الاهلى والاتحاد كالتالي:

المباراة الاولى الاحد 25 مايو الساعة 6 مساء

المباراة الثانية الثلاثاء 27 مايو الساعة 6 مساء

المباراة الثالثة الخميس 29 مايو الساعة 6 مساء

وفى حال اللجوء الى مباراة رابعة وخامسة فتقاما ايام السبت 31 مايو والاحد 1 يونيو

كان قد خسر الزمالك أمام الأهلي، في الدور نصف النهائي، بنتيجة 3/2، بينما خسر سبورتنج أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر، ليخوض الفريقان مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يلتقي الاتحاد السكندري والأهلي في الدور النهائي.