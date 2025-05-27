شكرا لقرائتكم خبر عن من يحسم لقب هداف اادوري فى صراع الجولة الأخيرة غداً؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحسم غداً الأربعاء الجولة الأخيرة من دوري نايل الصراع المثير والشرس على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25، وبالتحديد بين الثلاثي المُكون من (إمام عاشور- ناصر منسي- أسامة فيصل).

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

ويتواصل الصراع الشرس بين ثنائي قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك والمكون من (ناصر منسي- إمام عاشور)، بالإضافة إلى أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الاهلي.

ويتواجد أيضًا إبراهيم عادل، نجم فريق بيراميدز، في صراع صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وسجل إمام عاشور هذا الموسم مع الأهلي 17 هدفاً بجانب 9 تمريرات حاسمة في كافة البطولات.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

إمام عاشور - الأهلي - 12 هدفًا.

أسامة فيصل - البنك الأهلي - 12 هدفًا.

ناصر منسي - الزمالك - 11 هدفًا.

ياو أنور - البنك الأهلي - 10 أهداف.

محمد حمودة - غزل المحلة - 9 أهداف.

عمرو ناصر - فاركو - 8 أهداف.

إبراهيم عادل - بيراميدز 8 أهداف.

محمود زلاكة - سيراميكا - 8 أهداف.

شادي حسين - زد - 8 أهداف.

صلاح محسن - المصري - 8 أهداف.

فيستون مايلي - بيراميدز - 7 أهداف.