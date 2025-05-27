شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من إنهاء صفقتين بعد مواجهة حسم الدوري أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقتين جديدتين بعد الانتهاء من خوض منافسات بطولة الدوري المصري، عقب مباراة فاركو غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الختامية للفريق الأحمر في بطولة الدوري، أحدهما مدافع والآخر ظهير أيسر، من أجل تدعيم صفوف الأهلي قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم صفوف الأهلي خاصة فى مركز قلب الدفاع، والأبرز هما الثنائي ياسين مرعي لاعب فاركو وعمرو الجزار لاعب غزل المحلة، وفي الجبهة اليسرى يعد الأبرز هو محمد شكري لاعب سيراميكا ومن بعده توفيق محمد لاعب بتروجت، وهو ما سيتم الانتهاء منه وحسمه بعد مباراة فاركو غداً.

ونجح الأهلي في حسم عدة صفقات خلال الفترة الماضية، أبرزها محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري السابق وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري والمنضم على سبيل الإعارة، وأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك والذي سينضم في صفقة انتقال حر، والتونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري، ويرغب مسئولي النادي الأهلي في تدعيم مركز قلب الدفاع والجبهة اليسرى قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.