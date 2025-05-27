شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد سيف الجزيرى أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الزمالك خدمات سيف الجزيرى لاعب الفريق أمام فاركو في المباراة المقبلة، المقرر لها السبت المقبل بالجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز.

الجزيرى غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام بتروجت للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، على أن يعود للمشاركة مع فريقه المباراة القادمة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، ويتبقى له خوض مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز 5 يونيو المقبل.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر الخميس 5 يونيو المقبل لحسم بطل الكأس، ويسعى الزمالك للتويج باللقب حتى يخرج من الموسم متوجا ببطولة بعد ضياع الدورى وكأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى الكونفدرالية.